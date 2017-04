Scontri fuori e dentro al comizio di Marine Le Pen, aggredito un deputato

Parigi, doppia aggressione per Marine Le Pen 1 di 7 Ansa Ansa Parigi, doppia aggressione per Marine Le Pen 2 di 7 Ansa Ansa Parigi, doppia aggressione per Marine Le Pen 3 di 7 Ansa Ansa Parigi, doppia aggressione per Marine Le Pen 4 di 7 Ansa Ansa Parigi, doppia aggressione per Marine Le Pen 5 di 7 Ansa Ansa Parigi, doppia aggressione per Marine Le Pen 6 di 7 Ansa Ansa Parigi, doppia aggressione per Marine Le Pen 7 di 7 Ansa Ansa Parigi, doppia aggressione per Marine Le Pen leggi dopo slideshow ingrandisci

Un secondo blitz è stato compiuto contro Marine Le Pen. Mentre la candidata del Front National arringava la folla al teatro Zenith di Parigi, quando una donna è salita sul palco. Immediato l'intervento del servizio d'ordine, che l'ha portata via dietro al grido dei militanti: "Siamo a casa nostra!". Marine Le Pen ha poi ripreso la parola dicendo: "Questa è la visione degli estremisti della sinistra di fronte all'unica candidata donna che difende le donne".



Pochi minuti dopo il terzo blitz contro Marine Le Pen: una donna ha improvvisamente cominciato a gridare contro la candidata del Fronte, aprendosi la camicetta. Sul petto slogan anti-Fn. Immediatamente è stata portata via dal servizio d'ordine. Le Pen è stata costretta per un'altra volta ad interrompere il suo discorso mentre l'attenzione dei media si rivolgeva interamente all'attivista. Non è chiaro se si tratti o meno di una Femen. "Non vogliono proprio lasciarci esprimere le nostre idee...", ha commento dopo Le Pen, riprendendo la parola dinanzi ai militanti.



"O si nasce o si affonda" - "La campagna presidenziale è praticamente finita, tra 6 giorni si vota: è giunta l'ora della scelta, una scelta storica, una scelta di civiltà": Lo ha detto la candidata del Front National, Marine Le Pen, aprendo il grande comizio al teatro Zenith di Parigi. "Domenica - ha avvertito la candidata dell'estrema destra - la Francia rinasce o la Francia affonda". Le Pen ha quindi puntato il dito contro tutti i suoi avversari che sostengono una "visione post-nazionale", la "trasformazione della Francia in una vaga regione rinchiusa nella prigione dell'Unione europea".