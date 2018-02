Sciopero Air France, cancellato 50% voli di lungo raggio da Parigi

Dipendenti in sciopero e disagi per i viaggiatori di Air France, che prevede di cancellare metà dei suoi voli a lungo raggio da Parigi, a causa dello sciopero dei dipendenti che interessa piloti, equipaggi e personale di terra. Lo ha annunciato la direzione della compagnia. "Air France si rammarica di questa situazione e farà ogni sforzo per ridurre al minimo i disagi che questo sciopero può causare ai propri clienti", si legge in una nota.