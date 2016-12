Episodio davvero insolito in Inghilterra: Davin Newstead, 43enne autista di autobus, è stato condannato a 6 mesi con la condizionale. Il motivo? E' presto detto: ha steso un passeggero sul marciapiede, prendendolo a pugni.



Due ragazzi di 23 anni infatti, dopo essere scesi ad una fermata del bus, hanno tirato qualcosa a Newstead, col quale avevano già avuto un battibecco per il prezzo dei biglietti. Il conducente, in seguito, si è fiondato contro uno dei due, atterrandolo e colpendolo con forza.



Ecco le immagini dell'episodio, successo il 27 marzo, che sono state da poco divulgate in occasione del processo.