Satira anti-Erdogan, il tribunale di Amburgo censura comico tedesco

Il tribunale di Amburgo vieta alcuni passi della satira anti-Erdogan firmata dal comico tedesco Jan Boehmermann. I passaggi incriminati sono quelli in cui l'artista della televisione Zdf fa riferimento esplicito ad alcuni rapporti di natura sessuale. I giudici hanno ritenuto che nel complesso si tratti di un'opera di natura satirica, ma hanno valutato come "lesive dell'onore del presidente" le prese in giro riguardanti la sfera più "scabrosa".