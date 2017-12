Russiagate,Trump: non c'è collusione ma Mosca ci aiuti con NordCorea

"Non c'è assolutamente alcuna collusione" con la Russia. Lo ha ribadito Donald Trump in visita a una accademia dell'Fbi, riferendosi al Russiagate e lamentandosi per i soldi spesi per questa inchiesta. Il presidente americano è tornato a parlare anche della questione Corea del Nord. "La Cina sta aiutando, la Russia non sta aiutando. Ci piacerebbe - si è quindi augurato - avere l'aiuto" di Mosca.