Russiagate, Trump: modalità dubbie ma escludo licenziamento Mueller

"E' molto triste vedere ciò. La mia gente è molto turbata da questo". Così Donald Trump parlando della modalità con cui sono state acquisite le mail del suo transition team dal procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller. "Un sacco di avvocati hanno pensato che sia molto triste", ha aggiunto. "Non posso immaginare che ci sia niente perché, come ho detto, non c'è alcuna collusione", ha quindi aggiunto escludendo di voler licenziare Mueller.