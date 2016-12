Russia, oppositore ricoverato per avvelenamento: è in gravi condizioni

Un giornalista 33enne, Vladimir Kara-Murza, autorevole oppositore anti Putin con doppia cittadinanza, britannica e russa, versa in gravi condizioni dopo un presunto avvelenamento. Da martedì è ricoverato con i sintomi di una intossicazione ai reni, le cui cause però non sono state ancora accertate. Secondo molti, potrebbe essere stato avvelenato, come l'ex spia del Kgb Aleksandr Litvinenko e come altri oppositori russi.