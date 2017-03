Russia, Navalny: "Un giorno noi giudicheremo loro (ma onestamente)"

"Verrà il giorno in cui noi giudicheremo loro (ma lo faremo in maniera onesta)": così l'oppositore russo Alexei Navalny commenta su Twitter l'arrivo al Tribunale di Mosca dopo l'arresto durante la manifestazione di domenica. Navalny ha quindi affermato che i giudici dovrebbero interrogare il premier russo Dmitri Medvedev (che gli oppositori accusano di corruzione) perché è a causa sua che migliaia di russi sono scesi in piazza.