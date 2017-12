Russia, bocciata la candidatura alle presidenziali del 2018 dell'oppositore Navalny

La Commissione centrale elettorale della Russia ha stabilito che il leader dell'opposizione, Alexey Navalny, non potrà correre per le presidenziali del 2018. Navalny, 41 anni, è stato incarcerato tre volte quest'anno e accusato di violazione della legge per avere organizzato incontri pubblici e comizi. Sempre più favorito l'attuale presidente russo Vladimir Putin che potrà rimanere, in caso di rielezione, al potere fino al 2024.