Mosca, incriminato leader opposizione: "Navalny ha violato legge proteste"

Alta tensione a Mosca, la polizia arresta Navalny a una manifestazione

Navalny rischia multa, lavori obbligatori, arresto - Il leader avrebbe violato l'articolo 20.2 del codice amministrativo russo che regola le procedure per organizzare manifestazioni e cortei, ha detto un portavoce della polizia di Mosca alla Tass, e rischi quindi "una multa, lavori obbligatori o l'arresto" per violazione amministrativa.



L'appello ai suoi: "Continuate con la protesta" - Poco dopo il fermo Navalny aveva twittato, rivolgendosi ai suoi sostenitori: "Grazie per il vostro sostegno, io sto bene, sono stato portato alla stazione di polizia e sto discutendo con gli agenti del mio film su Medvedev. Ma oggi l'ordine del giorno è la protesta contro la corruzione, non il mio fermo. continuate a manifestare in modo pacifico e godetevi la bella giornata di sole".



La folla agli agenti: "Fascisti" - Al momento dell'arresto di Navalny, la folla aveva assaltato il mezzo delle forze dell'ordine urlando "fascisti, liberatelo". La tensione è salita alle stelle e sono state fermate almeno altre cento persone, con tafferugli segnalati anche a San Pietroburgo. Secondo la polizia, a mosca sono scese in piazza circa 8mila persone chiedendo anche le dimissioni del premier Dmitry Medvedev.



Venerdì il Cremlino aveva fatto sapere che le manifestazioni nel centro di Mosca sarebbero state interpretate come una provocazione illegale.