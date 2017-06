Russia, blogger Alexei Navalny condannato a 30 giorni di carcere

Un tribunale russo ha condannato il blogger Alexei Navalny a 30 giorni di carcere per ripetute violazioni della legge sull'organizzazione di raduni pubblici. Navalny era stato arrestato nel primo pomeriggio di lunedì mentre usciva dalla sua abitazione a Mosca per partecipare alle proteste da lui stesso indette contro il Cremlino. I fermi nelle proteste a Mosca, San Pietroburgo e in altre decine di città russe sono stati centinaia.