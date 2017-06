Rogo di Londra, Theresa May: "Apriremo un'inchiesta pubblica"

Theresa May ha annunciato un'inchiesta pubblica sul disastroso incendio della Grenfell Tower a Londra. "Questa terribile tragedia va indagata in modo adeguato", ha assicurato la premier britannica mentre crescono le polemiche sulla sicurezza del grattacielo andato a fuoco nel North Kensington e di altri edifici simili, come anche sulla mancata prevenzione.