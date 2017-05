Repubblica Ceca, scandalo su ministro: cade governo Sobotka

Il premier ceco Bohuslav Sobotka ha annunciato la caduta del proprio governo, in seguito all'affaire del vicepremier Andrej Babis, ministro delle Finanze, che non ha saputo sciogliere i dubbi sulle transazioni finanziarie della propria impresa agroalimentare Agrofert. Babis, leader del movimento populista Ano (Alleanza del cittadino scontento), è sospettato di frode fiscale per l'acquisto delle obbligazioni esenti da imposte della Agrofert nel 2012.