Renzi: l'Europa punti su riforme e crescita

"I Grandi paesi del mondo condividono l'idea di fondo: l'austerita' non basta. Servono investimenti e riforme", ha twittato il premier Matteo Renzi durante i lavori del G20. "L'Europa deve cambiare gioco e puntare di piu' su crescita e occupazione: dobbiamo cambiare strategia come eurozona, come ci hanno suggerito Barack Obama e David Cameron stamattina", ha aggiunto Renzi intervenendo alla plenaria del G20, ricordando che "stiamo facendo molte riforme".



"Stiamo facendo molte riforme - ha proseguito Renzi - lavoro, fisco, giustizia civile, Pubblica Amministrazione, riforma costituzionale, corruzione ed evasione. E la piu' importante di tutte, la scuola". Ma - ha aggiunto il premier intervenendo al G20 - dobbiamo cambiare strategia come ci hanno suggerito questa mattina" il primo ministro britannico "David Cameron" e il presidente americano "Barack Obama": l'Europa deve cambiare gioco e puntare di più su crescita e occupazione", ha ribadito.



"In questi anni gli Usa hanno dato lavoro a più persone di tutte le economie sviluppate insieme. Ma non ci si può attendere che portino l'economia mondiale sulle loro spalle. Dunque il G20 ha la responsabilità di agire per stimolare la domanda, investire di più e creare posti di lavoro", ha invece affermato il presidente Usa Brack Obama a Brisbane.



In un vertice dove l'agenda spazia dalle principali crisi internazionali all'economia mondiale, il presidente Usa Barack Obama ha anche messo in guardia sui rischi delle dispute territoriali in Asia, in particolare nel Mar della Cina. ''Rischiano di aumentare e trasformarsi in uno scontro''. ''La sicurezza per l'Asia deve essere basata non sulle sfere di influenza, sulla coercizione o sull'intimidazione, ma sull'alleanza, sulle norme internazionali e sulla risoluzione pacifica delle dispute''.



Dal canto suo il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker punta all'economia e invoca "la lotta all'evasione fiscale" su scala internazionale cercando di uscire dall'angolo delle accuse dello scandalo LuxLeaks, che lo hanno visto coinvolto in veste di ex premier del Lussemburgo. "Penso davvero - ha detto al suo arrivo a Brisbane per il vertice G20 - che tutti noi dobbiamo lottare contro l'evasione fiscale a livello internazionale".



"Sosteniamo in pieno il 'piano di azione' di Brisbane" per la crescita e gli investimenti e "spingiamo per un accordo" per la costituzione di un 'hub', a livello G20, che sostenga le iniziative globali, ha detto il presidente della commissione Ue, ricordando che entro fine anno sarà "lanciato in Europa un pacchetto di investimenti da 300 miliardi".



I leader del G20 infine si dicono profondamente preoccupati "per l'epidemia di Ebola" e si impegnano a fare tutto il necessario per "sradicarla" e intervenire sulle sue conseguenze economiche e umanitarie "nel breve termine". E' quanto si legge in un comunicato rilasciata al termine del primo giorno di vertice.