Referendum Turchia, Erdogan: "Decisione storica, alleati la rispettino"

"Andremo avanti per la nostra strada" - "Abbiamo ancora molto da fare insieme, continueremo ad andare avanti per la nostra strada. Abbiamo incontrato ostacoli, ma con il volere di Allah non ce ne saranno più. La Turchia farà passi avanti avvicinandosi ai Paesi più sviluppati", ha aggiunto il presidente turco, arringando la folla che invocava il suo nome, dopo la vittoria. "Voglio essere il servo di questa nazione, non il padrone", ha affermato.



"Discuteremo sulla pena di morte" - Recep Tayyip Erdogan ha poi promesso di discutere con gli altri leader politici la reintroduzione della pena di morte, che potrebbe essere oggetto di un nuovo referendum.