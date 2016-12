Parigi, un video mostra la "mente" Abaaoud in metro dopo gli attacchi

Nel video Abaaoud appare sorridente e indossa abiti scuri e delle scarpe da ginnastica arancioni. Le immagini sono state registrate precisamente alle 22.14, cioè appunto circa mezz'ora dopo che il cosiddetto "commando delle terrazze" (uno dei tre gruppi che agirono la sera del 13 novembre) aveva provocato una trentina di morti in diversi bar e ristoranti nei X e XI arrondissement.



La stazione della metro Croix de Chavaux si trova a circa 250 metri dal luogo in cui è stata ritrovata, con diversi kalashnikov a bordo, la Seat Leon nera utilizzata dal commando. Gli investigatori ritengono che da qui Abaaoud abbia preso la metro per recarsi al Bataclan, dove intanto era in corso la presa di ostaggi. L'auto sarebbe stata affittata in Belgio da Brahim Abdeslam, uno dei terroristi del commando che si è fatto saltare in aria con un giubbotto esplosivo nel dehors di un bar.



Immagini di altri jihadisti - La tv francese mostra anche altre immagini esclusive, in cui si vede Brahim Abdeslam, fratello di Salah, nel bar Comptoir Voltaire pochi secondi prima di azionare la cintura esplosiva con la quale si è fatto saltare in aria ferendo gravemente una cameriera. Nella stessa trasmissione sono state mandati in onda dei fermi immagine dei fratelli Abdeslam e di Mohamed Abrini, altro complice fuggito, fermi a una pompa di benzina durante il loro viaggio dal Belgio verso Parigi la sera prima degli attentati.