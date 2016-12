Parigi, fiamme alla "Casa della radio" Edificio evacuato, stop alle trasmissioni

14:58 - Un incendio è scoppiato a Parigi, alla Maison de la Radio, edificio che ospita le emittenti pubbliche francesi: l'incidente ha provocato l'interruzione dei programmi e l'evacuazione del personale, come riferiscono fonti di polizia. Non si segnalano feriti. Le fiamme si sono sviluppate nei tre piani superiori del palazzo, situato sulla Senna, nella zona ovest della capitale francese, chiamato anche la "casa rotonda" per via della sua forma.

I vigili del fuoco sono riusciti in poco tempo a mettere sotto controllo l'incendio, partito dall'ottavo piano della Maison de la Radio.



Il personale è stato evacuato a due riprese e tutta la zona lungo la Senna, in corrispondenza della Tour Eiffel, è stata chiusa al traffico.



Il presidente francese, Francois Hollande, ha parlato di "fortissimo trauma" per questo "edificio-simbolo" in preda alle fiamme.



"I danni - ha detto il presidente - sembrano importanti, si tratta del centro di Parigi. La Maison de la Radio fu voluta dal generale de Gaulle nel 1964", ha ricordato, sottolineando che l'edificio aveva appena celebrato il cinquantenario.