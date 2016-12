Papa in Ecuador, tappa a Guayaquil

Per il secondo giorno di Papa Francesco in Ecuador, il programma del viaggio apostolico prevede una tappa a Guayaquil, porto sull'Oceano e seconda città del Paese, dove il Pontefice si recherà in aereo alle 8 ora locale (le 15 in Italia). Nel pomeriggio il Papa farà ritorno a Quito, dove è prevista una visita di cortesia al presidente Correa nel Palazzo presidenziale, e poi visiterà la cattedrale.