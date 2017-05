L' ex dittatore panamense Manuel Noriega è morto questa notte: lo ha annucniato il segretario di Stato per la Comunicazione, Manuel Doninguez. Noriega era ricoverato da marzo a causa di un tumore al cervello. Aveva 83 anni . Il presidente Juan Carlos Varela ha commentato con un tweet: "Con la morte di Noriega si chiude un capitolo della nostra storia. I suoi figli e la sua famiglia ora meritano un funerale in pace".

Presidente e dittatore di Panama negli anni tra il 1983 e il 1989, Noriega, soprannominato "Faccia d'Ananas" a causa del volto butterato dal vaiolo, era inizialmente alleato degli Stati Uniti, grazie a cui era salito al potere. Nel corso degli anni '80, però, il dittatore perse il sostegno di Washington anche per le violazioni contro i diritti umani e per il ruolo centrale nel narcotraffico, che lo vide collaborare con trafficanti come Pablo Escobar.



Nel 1989 gli Stati Uniti invasero Panama con 27mila soldati e deposero Noriega, che venne trasportato negli usa e processato con 8 capi d'imputazione tra cui traffico di droga, estorsione e riciclaggio di denaro. Condannato a 40 anni di carcere nel 1992, nel 1999 la pena venne ridotta a 30 anni, con possibilità di libertà condizionata nel 2007. Proprio nel 2007, alla vigilia della scarcerazione, venne estradato in Francia (dove era stato condannato in contumacia a 10 anni), e quindi nel 2011 tornò a Panama, dove venne nuovamente incarcerato per scontare una condanna per omicidio.