Pakistan, elefante in catene da 28 anni Scatta la petizione per liberarlo

È in catene da 28 anni, rinchiuso all'interno di una casupola nello zoo di Islamabad. E ora starebbe impazzendo. L'elefante indiano Kaavan non starebbe più reggendo il peso della situazione. E il suo continuo dondolare la testa, da destra a sinistra e da sinistra a destra, ne sarebbe un segno evidente. Se, da un lato, gli etologi hanno ipotizzato un “disagio mentale”, gli animalisti, dal canto loro, hanno già lanciato l'allarme.

Help free Kaavan the chained elephant from 28 yrs of solitary confinement in Pakistan zoo https://t.co/fu8kUlO2KO pic.twitter.com/XdVIczjfIT