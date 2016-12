Pakistan, dieci condanne all'ergastolo per il tentato omicidio di Malala

Dieci persone sono stato condannate all'ergastolo per l'attentato realizzato contro Malala Yousufzai, la giovane pachistana Premio Nobel per la Pace nel 2014. La sentenza è stata emessa da un tribunale antiterrorismo pachistano. Il 19 ottobre 2012, mentre tornava a casa da scuola a Mingora, Malala fu gravemente ferita alla testa da un commando di talebani del Ttp, Tehreek-e-Taliban Pakistan.

Malala fu trasportata in aereo in Gran Bretagna e sottoposta a una serie di delicati interventi chirurgici che gli permisero quasi completamente di recuperare il suo stato fisico.



La sua azione per l'istruzione, soprattutto delle bambine nel mondo islamico, le ha permesso lo scorso anno di diventare la più giovane Premio Nobel per la Pace della storia insieme all'attivista indiano Kailash Satyarthi.



I dieci condannati, originari del Malakand, furono arrestati dall'esercito pachistano nel settembre del 2014 e consegnati ai tribunali antiterrorismo.