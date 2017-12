Osaka, segregano la figlia in una stanza per 15 anni: morta per malnutrizione e ipotermia

Orrore a Osaka, in Giappone. La polizia ha rinvenuto, in una stanza, il cadavere di una 31enne completamente congelato e malnutrito. La ragazza era stata segregata in una stanza da quando aveva 16 anni dai suoi genitori, che hanno avvertito le autorità una volta scoperto il decesso. Per questo gli investigatori hanno accusato di detenzione del cadavere i due e pensano di incriminare la coppia anche per sequestro di persona.