3 febbraio 2015 Orrore Isis: "Il pilota giordano arso vivo"

La Giordania: giustizieremo Sajida Lo riferisce Rita Katz, direttrice del sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web, via Twitter. Il governo giordano ha poi confermato la morte del suo militare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:43 - Un nuovo video dell'Isis, postato su Site, mostrerebbe il pilota giordano ostaggio dei jihadisti bruciato vivo. Lo riferisce Rita Katz, direttrice del sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web, via Twitter. Le sorti del tenente Muath al-Kaseasbeh erano legate al rilascio della terrorista di Al Qaeda Sajida al Rishawi, detenuta nelle carceri della Giordania.

Ad appiccare il fuoco con una torcia ad una striscia di benzina che poi si propaga alla gabbia ed investe il pilota è un "emiro (comandante) di una regione dello Stato islamico colpita" dai bombardamenti, afferma una voce fuori campo. L'uomo, come altri miliziani armati che lo attorniano, indossa una mimetica color kaki e ha il viso coperto. Non è quindi vestito di nero, come il boia che ha decapitato gli ostaggi americani, britannici e il giornalista giapponese Kenji Goto.



Il prigioniero, invece, indossa l'ormai tristemente famosa tuta arancione dei detenuti di Guantanamo e degli altri ostaggi dello Stato islamico finora uccisi, che questa volta è imbevuta di benzina. Nelle immagini precedenti, il pilota giordano viene fatto vedere mentre cammina apparentemente tra le macerie di una località colpita dai bombardamenti della Coalizione a guida americana.



Ceneri sotto macerie con un bulldozer - Dapprima bruciato vivo in una gabbia, poi sepolto da un bulldozer sotto le macerie. Queste le immagini della morte del pilota giordano nel video dell'Isis, che poco prima, nello stesso filmato, aveva mostrato i corpi carbonizzati di vittime di bombardamenti aerei della Coalizione internazionale.



Poco dopo è arrivata dall'esercito giordano la conferma della morte del pilota Moaz al-Kassasbeh. La famiglia è stata avvertita. Lo scrive in un tweet il sito 'Breaking News Feed'.



Isis: "Taglia per avere altri ostaggi giordani" - Lo Stato islamico (Isis) ha posto una taglia su oltre 50 piloti giordani che, secondo i jihadisti, partecipano ai raid della Coalizione internazionale anti-Isis, pubblicando, nel video che ritrae la macabra uccisione del tenente Muaz Kassasbe, la lista dettagliata delle loro generalità, dei gradi militari e delle località da cui vengono.



Giordania: "E' stato ucciso il 3 gennaio" - La Giordania ha fatto sapere che il pilota sarebbe stato ucciso il 3 gennaio, da qui il rifiuto dell'Isis di fornire la prova che fosse vivo. Lo riferisce la Bbc citando la tv giordana.



Giordania: giustizieremo la terrorista Sajida - La terrorista irachena Sajida Rishawi, inserita nel tentato scambio di prigionieri tra Giordania e Isis, sarà giustiziata nelle prossime ore ad Amman assieme ad altri cinque condannati. Lo riferiscono fonti governative giordane citate dal canale in arabo della tv SkyNews. Non c'è al momento conferma ufficiale da Amman.



Obama: brutalità rafforza nostra determinazione - Il video dell'uccisione del pilota giordano è un'indicazione della "brutalità" dell'Isis e rafforza la "nostra determinazione" a sconfiggere l'Isis. Lo afferma il presidente americano, Barack Obama.



Re Abdallah interrompe visita in Usa: "Uccisione atto codardo" - Re Abdallah di Giordania ha deciso di interrompere la visita che sta compiendo negli Stati Uniti e di rientrare d'urgenza ad Amman, in seguito alla pubblicazione del video. Il tenente Muaz Kassasbe era "un eroe, un pilota coraggioso che ha dato la vita per difendere la sua fede, il Paese e la Nazione", ha affermato re Abdallah di Giordania in un messaggio video al suo popolo. La sua morte è un atto di "codardia da parte di un gruppo che non ha alcuna relazione con l'Islam", ha detto ancora il re, che discende dal profeta Maometto, aggiungendo che ora "è dovere di tutti i giordani rimanere uniti".



Ban Ki-moon condanna l'uccisione - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "condanna l'uccisione del pilota giordano per mano dell'Isis, un'organizzazione terroristica senza rispetto per la vita umana". In una nota del suo portavoce, Ban sottolinea che i suoi pensieri sono con la famiglia della vittima e lancia un appello a tutti i governi a "rafforzare gli sforzi per combattere la piaga del terrorismo e dell'estremismo nei limiti dei loro obblighi sui diritti umani".



Renzi: "Orrore e raccapriccio, risposta inflessibile" - "L'orrore e il raccapriccio per il nuovo video dell'Isis sottolineano la necessità e l'urgenza della lotta al terrorismo. Di fronte a una simile barbarie, la risposta della comunità internazionale e della democrazia deve essere inflessibile: più libertà e sicurezza, contrasto senza quartiere dei terroristi", ha detto il premier Matteo Renzi.