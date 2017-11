Onu, Russia pone veto su indagine su armi chimiche della Siria

La Russia ha posto ancora una volta il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu per estendere di un mese il mandato del meccanismo investigativo congiunto di Nazioni Unite e Opac che indaga sugli attacchi chimici in Siria. E' il secondo veto di Mosca in circa 24 ore. Dura la reazione degli Stati Uniti: "La Russia ha mandato un chiaro messaggio che non da' valore alle vite delle vittime degli attacchi con armi chimiche"