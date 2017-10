Online la tesi di dottorato di Stephen Hawking: è record di download

Nella "Settimana per il Libero Accesso", con la quale si intende promuovere la diffusione delle conoscenze per migliorare la società, gli internauti di tutto il mondo non potevano ricevere regalo più bello: la tesi di dottorato dell'astrofisico Stephen Hawking. Lo scienziato dei buchi neri ha infatti autorizzato l'Università di Cambridge a rendere scaricabile il suo saggio scritto nel 1966 sulle conseguenze dell'espansione dell'universo (solitamente in vendita a 65 sterline) ed è stato record di download, tanto da mandare in tilt il sito dell'ateneo.