Ondata di caldo in India, 335 morti

Sono 335 in quattro giorni i morti in India per l'ondata di caldo secco sul Paese. A riferirlo è il Times of India, secondo cui solo sabato 135 persone sono rimaste uccise nei due Stati sud-orientali dell'Andhra Pradesh e del Telangana, dove le temperature hanno toccato massime di sette gradi sopra la media stagionale. Quasi tutte le vittime sono manovali e lavoratori stagionali morti per disidratazione. A New Delhi segnati 44,5 gradi.