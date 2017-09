Obama è l'ex presidente americano più costoso per i contribuenti

Barack Obama si appresta a diventare l'ex presidente americano più costoso di sempre. Secondo il Washington Times, che cita una nota del Congressional Research Service (l'ente che esamina le indennità ufficiali per i cinque ex presidenti ancora in vita), il budget richiesto da Obama è infatti di un milione e 153mila dollari, oltre 100mila dollari in più di quanto richiesto da George W. Bush e 200mila in più rispetto a Bill Clinton.