Obama anti-Brexit: restando in Ue Londra più forte contro terrorismo

Il presidente americano si esprime a chiare lettere nell'articolo sul Telegraph, testata inglese vicina ai conservatori, profondamente divisi sul voto di giugno. Il messaggio anti-Brexit si evince già dal titolo in prima pagina: "Obama, perché la Gran Bretagna deve restare in Europa".



L'inquilino della Casa Bianca riconosce che spetta agli elettori del Regno Unito decidere sulla questione, ma - contestato dagli euroscettici - rivendica il diritto a dire la sua in nome del "profondo interesse degli Stati uniti" all'esito della consultazione di giugno. Poi, ricordando i soldati americani "sepolti nei cimiteri d'Europa", sottolinea che la "relazione speciale" fra Londra e Washington si fonda sul "sangue versato insieme sui campi di battaglia".



Retorica a parte, il suo parere sul referendum è espresso peraltro senza giri di parole. "L'Unione europea - scrive - non mitiga l'influenza britannica, la esalta. Un'Europa forte non minaccia la leadership globale della Gran Bretagna, la accresce".



Soffermandosi quindi sui vantaggi della cooperazione fra Londra e Bruxelles, Obama afferma che il Regno Unito ne ha ricavato vantaggi significativi, in particolare economici. "Questo tipo di cooperazione, dalla condivisione delle informazioni d'intelligence e nell'anti-terrorismo agli accordi per creare lavoro e crescita economica, sarà di gran lunga più efficace", insiste, se continuerà a essere "estesa attraverso l'Europa". "Questo - sollecita Obama - è, per i nostri amici e alleati europei, il tempo di restare uniti".