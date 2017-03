Nuova Zelanda, italiano ucciso in parcheggio durante una rapina

Un italiano di 65 anni, Pierclaudio Raviola, originario di La Spezia, è stato ucciso in Nuova Zelanda. L'uomo è stato aggredito a Christchurch, in un parcheggio, durante una rapina. La polizia ha arrestato tre persone, tra le quali un ragazzo di 16 anni. Il nostro connazionale da diversi anni si era trasferito nel Paese. Raviola, che aveva profonde ferite alla testa, è stato operato, ma nonostante le cure è morto.

L'episodio risale a giovedì scorso, come riporta il quotidiano Nzherald.com. L'aggressione sarebbe maturata all'interno di un parcheggio di Christchurch, una delle principali località del Paese. L'uomo, che da diversi anni si era trasferito nel Paese oceanico, era stato trovato da un poliziotto in gravi condizioni: aveva profonde ferite alla testa. Raviola è molto conosciuto alla Spezia, dove ancora vive l'ex moglie. I tre arrestati, accusati di omicidio, sono comparsi in tribunale.