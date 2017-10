Nuova apertura storica per i Boy Scout Usa: arrivano le ragazze

"Ci battiamo per portare ciò che la nostra organizzazione fa meglio - sviluppare carattere e leadership tra i giovani - nel maggior numero possibile di famiglie e ragazzi mentre contribuiamo a formare la prossima generazione di leader", ha spiegato Michael Surbaugh, capo degli Scout, sottolineando "il nuovo capitolo nella nostra storia".



Non mancano però le polemiche: la decisione arriva infatti due mesi dopo che l'organizzazione era stata accusata dalla presidente delle Girl Scout di condurre una "campagna nascosta per reclutare le ragazze". "Chiedo formalmente che la vostra organizzazione resti concentrata su quel 90% di ragazzi americani che attualmente non partecipano ai Boy Scout", aveva scritto Kathy Hopinkah Hannan alla controparte in agosto.



L'organizzazione afferma di avere 2,3 milioni di membri tra i 7 e i 21 anni e circa un milione di volontari negli Usa. In altri Paesi le organizzazioni di scout hanno già fatto entrare le ragazze e usano un nome neutro come Scouts Canada.