Nucleare Iran, Nyt: Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall'accordo

"Le possibilità che Trump annunci di restare nell'intesa sono molto ridotte", afferma uno dei diplomatici ascoltati dal Times. Inoltre, secondo il Washington Post, il presidente americano non rinnoverà le esenzioni in scadenza il 12 maggio, aprendo la strada a sanzioni alle banche dei Paesi che non ridurranno le importazioni di petrolio iraniano. Per ora invece rimarrebbero in un limbo le esenzioni in scadenza a luglio.



Dal suo profilo Twitter Trump aveva preannunciato per le 14 di oggi (le 20 in Italia) che avrebbe reso nota la sua decisione sull'eventuale uscita dall'accordo nucleare iraniano, anticipando dunque rispetto alla prevista data del 12 maggio. Nelle ultime tre settimane Francia, Gran Bretagna e Germania hanno premuto su Washington, anche con visite di alto livello come quelle del presidente francese Emmanuel Macron, della cancelliera tedesca Angela Merkel e da ultimo, del ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, per convincere Trump che lasciare l'accordo sarebbe un errore.



Rohani: "Con garanzia Ue manterremo comunque fede all'intesa" - "Anche se gli Usa si ritirassero dall'accordo sul nucleare, l'Iran manterrà fede all'intesa, se l'Unione europea garantirà che la Repubblica islamica trarrà benefici dall'accordo". E' quanto ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani, il quale si aspetta "che l'intesa sia garantita e preservata dai non-americani", in quel caso l'uscita degli Usa non sarebbe influente.