Trump: "Terribile il nostro accordo sul nucleare con l'Iran, è un disastro"

Il presidente americano, Donald Trump, ha criticato ancora una volta l'intesa sul nucleare con l'Iran. "E' un disastro, un accordo terribile, che non avrebbe mai dovuto essere fatto - ha spiegato - . Se riavviano il loro programma avranno problemi più grandi che mai". "In ogni luogo in cui vai nel Medioriente - ha sottolineato Trump - c'è sempre dietro l'Iran. E' sempre presente dove c'è un problema".

Trump definito l'accordo anche "folle" e "ridicolo" perché non affronta la questione dei missili balistici (i cui test, secondo la Casa Bianca, creano problemi nell'area) e quella delle attività di Teheran nella regione, come in Yemen e Siria. Per il presidente americano, comunque, per Teheran "non sarà così facile riprendere il suo programma nucleare. Se lo fanno avranno problemi più grandi che mai".



Il presidente, invece, conferma la distensione con la Corea del Nord, spiegando che Pyongyang vuole un incontro con gli Usa "al più presto". E sottolinea che il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato "molto aperto" e "molto rispettabile".