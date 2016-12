NordCorea,libero un prigioniero Usa

20:04 - Jeffrey Fowle, uno dei tre americani detenuti in Corea del Nord, è stato liberato. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano. Il 56enne fu arrestato ad aprile dalle autorità di Pyongyang, con l'accusa di proselitismo, per aver lasciato una copia della Bibbia in un nightclub. Restano in cella, invece, altri due cittadini americani: Mathew Miller, 24 anni, e Kenneth Bae, 46 anni, accusati di aver complottato contro il regime.