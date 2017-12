NordCorea, Kim Jong-un rende omaggio al padre a 6 anni da scomparsa

Il leader nordcoreano Kim Jong-un si è recato nel fine settimana al mausoleo di Kumsunan per rendere omaggio al padre Kim Jong-il, scomparso il 17 dicembre 2011 a seguito di un attacco cardiaco. L'annuncio è stato dato dai media ufficiali dopo una fase di incertezza sulle mosse del leader in merito a quello che è noto come "il più grande giorno di lutto nazionale".