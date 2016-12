No sanzioni a Spagna-Portogallo,Merkel: "Non è fine patto stabilità"

La decisione dell'Ue che mercoledì non ha irrogato sanzioni a Spagna e Portogallo "non significa che il patto di stabilità non c'è più". A chiarirlo è il cancelliere tedesco Angela Merkel, che comunque sottolinea "Non commento la decisione". La Merkel ricorda quindi di aver parlato con il premier portoghese, il quale le ha assicurato il rispetto dei parametri.