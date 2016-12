Nigeria, autocisterna esplode in un distributore di gas: è strage

E' di almeno 100 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di un camion cisterna in Nigeria. L'automezzo è scoppiato subito dopo aver terminato di rifornire un distributore di gas affollato da decine di persone, in fila per riempire le bombole da cucina in tempo per Natale. La strage è avvenuta a Nnewi, nel sudest del Paese, dove la comunità cristiana è particolarmente numerosa.