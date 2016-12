New York, spari al concerto hip-hop: un morto e 3 feriti

E' di un morto e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a New York poco prima dell'inizio del concerto hip-hop dell'artista T.I.. E' successo in Irving Plaza, vicino a Union Square, a Manhattan. I colpi sono stati esplosi intorno alle 22.15 ora locale: nonostante fosse in programma per le 21.30, l'esibizione non era ancora iniziata.