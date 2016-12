New York, Papa Francesco inciampa nella veste sulla scaletta dell'aereo

Attimi di apprensione per Papa Francesco all'aeroporto Jfk di New York, negli Stati Uniti. Salendo sull'aereo in partenza per Philadelphia, il Pontefice è inciampato nella sua veste. Il Pontefice si è prontamente rialzato, sotto gli occhi spaventati dei presenti, che non sono intervenuti. Il volo è poi regolarmente partito per la Pennsylvania.