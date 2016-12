New York, incontro tra Matteo Renzi e Bill Clinton

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Al centro del colloquio di un'ora e mezza c'è stato un ampio giro di orizzonte sui grandi temi globali e anche sull'Europa. Al termine l'ex presidente ha invitato Renzi al prossimo incontro della Clinton Global Iniziative a settembre. Renzi ha poi lasciato New York per tornare in Italia.