New York, esplosione a Manhattan: crolla palazzina, 19 feriti

11:13 - Un'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio nell'East Village, a Manhattan, in una palazzina che sarebbe in parte crollata. Secondo alcune fonti, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Secondo il sindaco De Blasio "non ci sono dispersi" e i feriti sarebbero 19. In un primo momento il bilancio si temeva fosse più pesante essendo crollata la palazzina di diversi piani.

L'edificio in cui si è verificata l'esplosione è in parte occupato da appartamenti e in parte da uffici. Al piano terra ci sono negozi e ristoranti. Rapidamente, le fiamme si sono propagate ad un edificio accanto, e ora sono ben visibili dalle finestre, come mostrano numerose foto diffuse via Twitter, mentre una colonna di fumo che si leva nel cielo è visibile anche da diverse centinaia di metri di distanza.



Secondo un testimone l'esplosione potrebbe esser stata causata dall'esplosione di un tombino. Un altro testimone ha parlato di uno scoppio in uno dei molti ristoranti della zona. Oltre 25 autobotti, 100 pompieri e un altro centinaio di agenti sono intervenuti sul posto per contrastare le fiamme. In arrivo rinforzi dei soccorsi.



"E' stato come un terremoto", raccontano i testimoni che parlano di una deflagrazione che ha fatto letteralmente tremare la terra. Ne è seguito un fuggi fuggi generale, mentre le fiamme si sprigionavano e arrivavano velocemente al tetto della palazzina - che ha almeno un centinaio di anni - e si propagavano a quella accanto. Molti degli abitanti degli edifici coinvolti si sono precipitati in strada dalle scale antincendio, e altri sono emersi dai calcinacci mentre i muri attorno a loro collassavano. Quello che fin dal primo momento ha fatto temere il peggio e' stato anche il fatto che la zona - sulla seconda Avenue all'altezza della settioma strada - è molto trafficata e piena di esercizi commerciali. Intanto il dipartimento della salute del comune di New York ha invitato tutti i residenti dell'East Village a tenere chiuse le finestre di casa a causa dell'intenso fumo sprigionato dall'incendio.