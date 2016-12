New York, catturato il secondo ergastolano in fuga dal carcere

Il 49enne ucciso era stato condannato a 25 anni per avere rapito, ucciso e smembrato un uomo. Sweat invece stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di un vice-sceriffo.



La loro fuga dal carcere è stata rocambolesca: i due avevano trapanato i muri della cella e si erano infilati in un tunnel che li aveva portati alla libertà attraverso un tombino. Il tutto è stato possibili anche grazie alla complicità di un agente dela polizia penitenziaria e di una dipendente del carcere che si era innamorata di uno dei due.



Per non far insospettire le guardie, come in un film, i detenuti hanno lasciato sui loro letti due manichini. Per la complicità nell'evasione sono stati arrestati un agente carcerario e la sarta del penitenziario che fino ad oggi aveva la fama di essere una struttura di massima sicurezza.