Nepal, due italiani morti per frana

Due italiani, Renzo B. e Marco P. sarebbero morti sabato in Nepal, travolti da una frana staccatasi dalla montagna mentre erano impegnati a 3.500 metri di quota in un trekking nella Rolwaling Valley. Lo hanno riferito due loro compagni di spedizione che si trovano a Kathmandu. I corpi non sono ancora stati recuperati. Intanto si è saputo che un 24enne veronese, Giovanni Cipolla, risulta disperso.