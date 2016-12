Nepal,ancora scosse: 2.500 morti Quattro speleologi italiani dispersi

Il bilancio di morte dopo il terremoto in Nepal continua ad essere aggiornato al rialzo. Siamo ormai a 2.500 morti, secondo le ultime stime, e cinquemila feriti. I corpi sono dovunque, i feriti vengono spesso lasciati in strada, mentre gli ospedali sono strapieni e manca la luce. E' emergenza, e il governo ha decretato lo stato di calamità nazionale. Finora sono stati rintracciati 300 nostri connazionali, tutti incolumi, ma mancano all'appello quattro speleologi.

19:29 Unità di Crisi della Farnesina in partenza per Kathmandu

Un team dell'Unità di Crisi della Farnesina si sta recando a Kathmandu per monitorare la situazione sul terreno e assicurare un'assistenza ai connazionali che si trovano attualmente in Nepal. La squadra collaborerà con un "advanced-team" tecnico della Protezione Civile, anch'esso in procinto di raggiungere il Nepal, che avrà il compito di valutare e predisporre l'invio di team tecnici e sanitari, per contribuire al soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto.

18:50 Unicef: "Serve assistenza a 1 milione di bambini"

Almeno 940mila bambini nepalesi hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria. Lo dichiara l'Unicef che sottolinea come i bambini siano quelli maggiormente colpiti dal sisma. L'accesso limitato a fonti d'acqua pulita aumenterà infatti il rischio di contrarre malattie e il caos che si è creato nel Paese potrebbe aver separato molte famiglie.

17:48 Speleologi dispersi, il quarto è un esperto torrentista genovese

E' un torrentista di 52 anni, Giovanni "Nanni" Pizzorni, il genovese disperso dopo il sisma in Nepal con un gruppo di altri tre speleologi. Pizzorno si trovava in Asia con una squadra di Ancona per effettuare un'escursione in due canyon. Lo hanno confermato alcuni amici che attendono notizie a Genova. Pizzorni è uno dei torrentisti più noti a livello nazionale insieme all'altro disperso, Oscar Piazza.

17:41 Il numero delle vittime sale a 2.500

Il numero di vittime del terremoto in Nepal è salito a 2.500. Lo riferisce l'Associated Press.

16:54 L'Onu pronto a un grande sforzo per i soccorsi

"Le Nazioni Unite sostengono il governo del Nepal nel coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio internazionale e si preparano a fornire un grande sforzo per i soccorsi". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, inviando le sue "più sentite condoglianze" alle famiglie delle vittime e dei feriti. "Il numero di persone uccise, ferite e colpite continua a salire", ha aggiunto Ban, ringraziando i soccorritori che lavorano tutto il giorno per salvare vite umane.

16:27 Stanno bene turiste di Senigallia

Stanno bene e hanno rassicurato i familiari tramite sms Claudia Greganti di 38 anni, musicista senigalliese nata a Montemarciano e Tiziana Cimarelli, l'amica assieme alla quale erano partite giovedì per il Nepal. Ad accomunare le due turiste - scampate al violento terremoto - l'interesse per le filosofie e le religioni orientali.

16:09 Emergenza farmaci negli ospedali

Presi d'assalto da migliaia di feriti in poche ore, gli ospedali del Nepal non hanno più medicinali a sufficienza per curare i malati. I farmaci e gli strumenti medici "cominciano a scarseggiare", segnala Roger Hodgson, direttore di Save the children Nepal. L'ong ha inviato nel Paese devastato dal terremoto kit igienico-sanitari e i suoi uomini sono al lavoro per portare soccorso innanzitutto ai bambini.

15:51 I nomi di tre dei quattro speleologi italiani dispersi

Questi i nomi di tre dei quattro speleologi italiani dispersi. Giuseppe "Pino" Antonini, 53 anni, è specializzato in operazioni di grotta e forra. E' direttore della Scuola forre del Soccorso alpino e tecnico di elisoccorso. "Con lui - ha detto il fratello Roberto - ci sono anche il medico speleologo Gigliola Mancinelli, Oscar Piazza, del Soccorso alpino del Trentino Alto Adige e un altro ragazzo di Genova". La notizia è stata confermata dalla presidente del Soccorso Alpino delle Marche Paola Riccio. Piazza, della Scuola nazionale tecnici, è anche vice direttore della Scuola nazionale forre. Gigliola Mancinelli è un medico ma anche un tecnico speleologo. Del quarto membro della spedizione non si conosce ancora il nome.

15:32 Padre fratelli Firenze: "Stanno bene"

"Ha telefonato la ragazza di mio figlio: stanno tutti bene". Lo ha detto Marco Lituani, padre dei due fratelli fiorentini di cui non si avevano notizie da dopo il terremoto in Nepal. Marco Lituani è uscito dal suo laboratorio di scultura e ha dato la notizia ai giornalisti presenti davanti a casa.

15:17 Quattro speleologi italiani dispersi

Quattro speleologi italiani del Soccorso alpino, in spedizione nel villaggio di Langtang, travolto da un'enorme valanga, non danno notizie di sé da ieri sera. Lo si apprende dal fratello di uno di loro, Giuseppe Antonini, di Ancona. Roberto Antonini ha parlato con il fratello mezz'ora prima del sisma, poi non ha più saputo nulla.

14:07 Su Facebook una pagina per comunicare

Facebook ha lanciato un servizio che permette a chi è nelle zone colpita dal sisma di dare velocemente notizie agli amici sul social network. Mark Zukerberg spiega sul suo profilo spiega come funziona il "safetycheck", raggiungibile all'indirizzo www.facebook.com/safetycheck/nepalearthquake.

14:05 Il bilancio dei morti sale a 2.263

Continua a salire drammaticamente, ora dopo ora, il bilancio delle vittime del terremoto. Secondo le ultime stime del governo nepalese, riportate dai media indiani, il numero dei morti + arrivato a 2.263, mentre si contano 5.580 feriti.

14:03 Kathmandu, l'aeroporto riapre anche ai voli civili

L'aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu è stato riaperto ai voli internazionali che trasportano aiuti e a quelli commerciali, dopo uno stop di circa quattro ore dopo l'ultima forte scossa di magnitudo 6,6. Alle 12 locali l'Authority dell'Aviazione civile nepalese aveva ordinato la sospensione del traffico aereo nello scalo, costringendo almeno tre aerei indiani a ritornare a New Delhi.

12:51 Papa: "Vicino alle persone colpite, ricevano solidarietà"

"Desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni colpite dal forte terremoto in Nepal e nei Paesi confinanti. Prego per le vittime, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità". Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli, in piazza San Pietro. Il Santo Padre ha poi aggiunto: "Quelle persone abbiano il sostegno della solidarietà fraterna".

12:49 Nessuna notizia di due fratelli fiorentini