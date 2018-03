Nato espelle 7 diplomatici russi: "In totale 140 nei Paesi membri"

"Ritirato l'accredito a 7 persone dello staff russo in missione presso la Nato, rifiutato l'accredito pendente a tre, e ridotto gli accrediti dei diplomatici russi alla Nato da 30 a 20: ci sono costi e conseguenze per il pericoloso comportamento di Mosca". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in risposta all'attacco con gas nervino all'ex spia russa Serghei Skripal. In totale sono 140 i diplomatici russi cacciati dai Paesi Nato.