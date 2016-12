Mosca: Ucraina ha fatto default

L'Ucraina ha fatto default. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov. Il pacchetto da 3 miliardi di dollari in Eurobond acquistato da Mosca nel tardo 2013 con i denari del fondo sovrano è giunto a maturazione il 31 dicembre ma l'Ucraina "non ha effettuato il pagamento". Il ministero ha quindi dato l'ok ad agire per vie legali e il contenzioso si terrà in una corte britannica.