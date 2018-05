Mosca, leader opposizione Navalny arrestato a protesta anti-Putin

Alexei Navalny , leader dell'opposizione a Vladimir Putin, è stato arrestato dalla polizia a Mosca, durante la manifestazione "Per noi non è lo zar" contro il presidente russo, organizzata dallo stesso Navalny. La dimostrazione arriva a due giorni dall'insediamento ufficiale di Putin per il suo quarto mandato al Cremlino. I cortei, a Mosca e San Pietroburgo, non erano stati autorizzati. Decine le persone fermate in diverse città del Paese.

Navalny è stato arrestato mentre stava per partecipare al corteo di protesta da lui stesso organizzato contro l'insediamento del presidente Vladimir Putin che ufficialmente inizierà lunedì 7 maggio il suo quarto mandato. "Per noi non è lo zar" è un movimento organizzato dagli oppositori di Putin in 90 città: in alcune il corteo è stato autorizzato, in altre no.



Nei giorni scorsi la polizia aveva avvertito che ci sarebbero state "conseguenze negative" per i partecipanti ai cortei non autorizzati. Navalny aveva replicato su Twitter: "Vorrei ricordare delle conseguenze negative per chi non parteciperà: se rimanete a casa la banda di Putin distruggerà il Paese e vi priverà del vostro futuro".