Morte Fidel Castro, Papa Francesco: "Notizia triste"

"Nel ricevere la triste notizia della scomparsa del suo caro fratello, l'eccellentissimo signor Fidel Alejandro Castro Ruz, ex presidente del Consiglio di Stato e del governo della Repubblica di Cuba, esprimo i miei sentimenti di dolore a vostra eccellenza e agli altri familiari del defunto dignitario, così come al governo e al popolo di codesta amata nazione". Lo afferma Papa Francesco nel telegramma di cordoglio per la morte di Fidel Castro.