Monito di Trump alla Russia: "La smetta di destabilizzare l'Ucraina"

"Incalziamo la Russia perché smetta la sua attività destabilizzante in Ucraina ". Lo ha detto Donald Trump in visita a Varsavia. Il presidente americano ha anche esortato il governo di Mosca ad appoggiare l'Occidente contro il "nemico comune", il terrorismo islamico internazionale , "in difesa della civilizzazione".

"La Polonia, assieme agli altri Paesi della regione orientale europea, non deve mai più essere ostaggio di un unico fornitore di energia e gli Stati Uniti si impegneranno per questo", aggiunge Donald Trump, riferendosi implicitamente alla Russia.



La risposta del Cremlino - Il Cremlino "non è d'accordo con l'approccio" di Donald Trump che oggi ha denunciato "azioni e comportamenti destabilizzanti" da parte russa, in particolare riguardo l'Europa centro-orientale. Così ha commentato Dmitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, alle accuse lanciate dal presidente Usa dalla Polonia, Paese particolarmente sensibile alla "minaccia" russa. Peskov non ha dettagliato ulteriormente e ha usato una formula cauta alla vigilia del primo incontro tra Putin e Trump, in agenda per venerdì, a margine del G20 di Amburgo.