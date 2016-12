Migranti, salvate 780 persone: su un'imbarcazione recuperati 5 cadaveri

Emergenza Immigrazione Cameron chiude ai migranti di Calais. Londra attacca Parigi

“La Gran Bretagna non diventerà un paradiso per i migranti”. Così David Cameron, primo ministro britannico. Da giorni si ripetono i tentativi di entrare nell’isola passando dall’Eurotunnel. Non sono pochi i migranti che perdono la vita nell’impresa (ieri notte, un immigrato somalo di 25-30 anni). Secondo la stampa...