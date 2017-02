Migranti, premio per la pace di Dresda assegnato a tre italiani

Il premio per la pace di Dresda è andato a tre italiani, fra cui il sindaco di Riace, Domenico Lucano. Si tratta di un riconoscimento di 10mila euro. Lucano è stato premiato per i profughi ospitati nel suo Comune. Amalia e Giuseppe Gilardi hanno ricevuto poi un premio speciale per aver accolto nella loro tomba di famiglia, ad Agrigento, una ragazza di 17 anni, proveniente dall'Eritrea, annegata con i familiari nel Mediterraneo.